В автомобиль ОМОНа в центре Москвы прилетел "коктейль Молотова".

Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Все произошло недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции (это буквально около Кремля) - там всегда стоят несколько полицейских автобусов. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, и она подожгла один из автозаков. Автомобиль удалось потушить, а метателя - задержать.

Ранее мы писали, что москвичи выходили на антивоенный митинг. Их задерживала полиция.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.