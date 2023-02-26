Северная Африка стала ускоренными темпами скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты.

Об этом пишет The Wall Street Journal, используя для описания процесса даже более яркое слово - "ненасытно".

Это происходит в результате сокращения закупок Европой из-за санкций. При этом, как отмечает WSJ, Евросоюз беспокоится о том, что таким образом будут обходиться введенные им ограничения.

По данным издания, Марокко закупило в 2021 году около 600 тысяч баррелей дизельного топлива, но только за январь 2023 года его импорт вырос до 2 млн баррелей. За февраль в страну поступит еще 1,2 млн баррелей, полагают аналитики. То есть, рост поистине колоссальный.

Тунис в 2021 году почти не закупал российские нефтепродукты, но в последние месяцы активнейшим образом поглощает бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль, обычно применяемые для выпуска пластмасс и химикатов. В январе 2023 года страна закупила 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России, в феврале ожидается импорт еще 3,1 млн баррелей. Всплески спроса выявили также в Египте, Ливии и Алжире.

При этом эксперты считают, что Северная Африка импортирует гораздо больше, чем ей нужно для собственных потребностей. Возникают опасения, что российское топливо может смешиваться с топливом Туниса, Алжира и других стран, а после перепродаваться. Таким образом, Россия может обходить западные санкции, продавая нефть посредникам, предполагают собеседники WSJ.

Напомним, Совет ЕС утвердил "потолок цен" на нефтепродукты из РФ. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью - 60 долларов.

Ранее мы писали, что The Economist описал, как Россия обходит нефтяные санкции "в промышленных масштабах".

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Bloomberg, российские компании получили гораздо больше денег от продажи нефти, несмотря на "потолок цен".