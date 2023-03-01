Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе снизились на 40% и составили 18,5 млрд долларов (по сравнению с 30 млрд в январе 2022 года).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей.

"Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутой в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", - сказал Бирол Reuters.

Напомним, ранее Forbes подсчитал, что Росси я за год потратила на войну в Украине $114,4 млрд (около $10 млрд в месяц). Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

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