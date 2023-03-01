В среду, 1 марта, в Украине идет уже 371-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 28 февраля.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

1 марта

09.25 В ряде областей объявлена воздушная тревога.

09.00 Оперативное командование "Юг" предупредило о вероятной ракетной атаке в ближайшие дни.

"Все предпосылки свидетельствуют, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Учитывая сроки предварительной атаки и активность вражеской авиации, беспилотников и шахидов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага", - заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

08.55 Появился отчет военных о ночном налете "Шахидов".

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed.

Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - заявили в командовании Воздушных сил.

08.50 Сегодня утром обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три прилета по городу, сообщил губернатор Олег Синегубов. Поврежден многоквартирный дом.

Местные паблики уже выкладывают фото пострадавшего дома.

08.10 Пошли отбои тревоги.

08.00 За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселке. Еще 4 человека в области получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

07.48 Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Били по району восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады – Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую.

В самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

В Мировской громаде есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.

На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак.

Обошлось без жертв.

07.43 Воздушная тревога в ряде областей.

07.10 Сегодня в Украине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Лишь в северо-восточных областях днем небольшой мокрый снег.

Температура днем 0...+5, на юге и Закарпатье +6...+10.

07.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За минувшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ отбили более 85 атак.

2. Войска РФ нанесли 2 ракетных, 12 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

3. Из временно оккупированного Крыма фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан. Военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

06.30 Ночью в Киевской области зафиксировали российский воздушный объект, из-за чего наготове были Силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

06.20 Карта воздушных тревог сейчас.