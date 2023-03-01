В марте 2023 года украинцев ждет ряд важных изменений.

Будут проиндексированы пенсии. Некоторые категории военных получат дополнительные вознаграждения, для других они будут аннулированы. Изменится перечень населенных пунктов, переселенцы из которых смогут получать выплаты.

Выходной 8 марта в этом году отменяется, перевод часов на летнее время сохраняется.

Все подробности — в материале "Страны".

Повышение пенсий

В марте 2023 года будет произведена плановая индексация пенсий.

В зависимости от категорий граждан доплата составит от 100 до 1500 гривен, а именно:

для пенсионеров с неполным страховым стажем — с 2100 до 2520 гривен;

для граждан в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно у женщин/мужчин — с 2300 до 2760 гривен;

для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 2600 до 3000 гривен;

для украинцев в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 3000 гривен до 3120 гривен;

для пенсионеров с полным стажем и пенсией выше минимальной в среднем размер доплаты составит 750 гривен;

Пенсии не будут повышать тем, у кого они превышают максимально установленный законом уровень — 20930 гривен в 2023 году.

Также под мартовскую индексацию попадут получающие пенсию по инвалидности, за выслугой лет, по потере кормильца, по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС, за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее украинцы с самой низкой пенсией из-за недостатка стажа или низкой зарплаты не попадали под индексацию. Теперь в первую очередь повышать выплаты будут для них.

Выплаты для переселенцев

ВПЛ с 1 марта 2023 года все также продолжат получать ежемесячную помощь от государства:

3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью;

2000 гривен для всех остальных лиц.

При этом изменится перечень населенных пунктов, переселенцы из которых имеют право на государственные выплаты. Он формируется по новому принципу.

Выплаты получат граждане, выехавшие из населенных пунктов, расположенных на территориях:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированных РФ, на которых не определена дата завершения боев или оккупации.

Список таких регионов обновляется Минреинтеграции.

Согласно последнему обновлению, в перечень входят населенные пункты таких областей:

Днепропетровской,

Донецкой,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской,

Запорожской,

Луганской.

Новые правила для украинцев в Польше

С 1 марта украинским беженцам в Польше придется самостоятельно оплачивать жилье спустя 120 дней пребывания в стране.

Те, кто проживает в коллективных центрах (гостиницы, общежития, пансионаты, лагеря), должны будут оплачивать 50% стоимости жилья, но не больше 40 злотых в сутки.

С мая им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки.

Исключение — люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью, беременные, многодетные матери или мамы с грудными детьми. Эти категории смогут и в дальшем не оплачивать жилье.

Переход на летнее время

Несмотря на дискуссии в Раде, Украина продолжает два раза в год переводить стрелки часов.

В 2023 году в ночь с 25-го (сб) на 26 марта (вс) часы будут переведены на один час вперед.

После этого время синхронизируется с Москвой и аннексированными ею регионами страны (там часы не переводят).

Отмена выходного 8 марта

Женский день 8 Марта в 2023 году выпадает на среду. Этот день должен был быть выходным для украинцев по статье 73 Кодекса законов о труде.

Но, согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время военного положения действие этой статьи приостанавливается.

То есть соблюдать выходной в этот день или нет - на усмотрения работодателя, а госструктуры должны работать в любом случае.

Отметим, что в Раде 13 февраля выдвинули законопроект, в котором предлагают отменить следующие государственные праздники:

8 марта 2023 — Международный женский день

1 мая 2023 - День труда

9 мая 2023 - День Победы

И предлагают ввести новые праздники:

25 февраля - День украинской женщины (День украинки) - ко Дню рождения Леси Украинки

9 марта - Шевченков день - ко Дню рождения Тараса Шевченко

Вторая неделя мая - День матери

Учитывая, что до 8 марта осталась одна неделя, то законопроект принять вряд ли успеют. Но сейчас это мало что меняет: празднование все равно приостановлено на период войны.

С другой стороны, и президент Зеленский, и другие политики (например, мэр Киева Кличко) регулярно записывают видео на Международный женский день. Будет интересно, сделают ли они также в этом году на фоне попыток отмены праздника.

Уменьшение комендантского часа в Одессе

В Одессе с 1 марта меняется комендантский час – теперь он будет с 00.00 до 05.00 утра. Распоряжение об этом подписал начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Ранее действовал комендантский час с 23.00 до 5.00 утра.