В течение прошлого года внутренне перемещенные лица получили от правительства 53,5 млрд грн помощи. В этом году выплаты автоматически продолжаются.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продолжили", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году так же будут в полной мере продолжаться выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям.

"При этом правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает общинам, чтобы они оставляли свои тарифы без изменений", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщали о массовом прекращении выплат на проживание, с которым сталкиваются переселенцы. В частности, в Офис омбудсмена из-за остановки выплат поступили 316 жалоб, для 277 переселенцев право на выплаты было возобновлено.

Кроме того, в январе внутренних переселенцев призвали активнее искать работу и не полагаться только на соцпомощь. Также переселенцам посоветовали "не ждать возвращения на прежнее место работы".

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.