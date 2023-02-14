В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщают о массовом прекращении выплат на проживание, с которым сталкиваются переселенцы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Фейсбуке.

В частности, в Офис омбудсмена из-за остановки выплат поступили 316 жалоб, для 277 переселенцев право на выплаты было возобновлено.

У омбудсмена называют 2 причины проблем с выплатами:

1. Техническая неисправность в Единой информационной системе социальной сферы;

2. Обнаружение ошибки в персональных данных получателя.

"Если Вы подали заявление на выплату денежного пособия на проживание ВПЛ и более месяца его не получаете, советуем обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ. В случае, если решить проблему не удалось, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - советуют в Офисе уполномоченного по правам человека.

Напомним, в январе внутренних переселенцев призвали активнее искать работу и не полагаться только на соцпомощь.

Также сообщалось, что в Украине начали проверяют переселенцев. Из-за этого часть из них может потерять выплаты.