Вице-премьер Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу и не полагаться только на социальную помощь.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

Также она посоветовала "не ждать возвращения на прежнее место работы".

"Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться", - добавила Верещук.

Ранее в министерстве реинтеграции призвали внутренне перемещенных лиц стать на воинский учет.

Кроме того, в некоторых областях Украины уже закончились места для размещения внутренних беженцев. Наибольшее количество свободных мест в Закарпатской области - более 11 тыс.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.