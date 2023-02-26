Россия потратила на войну $114,4 млрд за год (около $10 млрд в месяц). Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

Об этом пишет Forbes.

Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции.

Дороже всего федеральному бюджету обошлось обеспечение армии – около $36 млрд. Зарплата военных – $24,7 млрд. А сумма компенсаций, которые правительство РФ должно выплатить погибшим и раненым, даже превышает сумму зарплат – $29,1 млрд.

Показательно, что практически столько же (113 миллиардов) потратили США на оказание помощи Украине.

При этом мы писали, что в России компании заработали намного больше денег от продажи нефти, чем предполагалось ранее, в течение нескольких недель после введения странами Запада ценового потолка на нефтяной экспорт из РФ.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

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