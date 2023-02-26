В воскресенье, 26 февраля, в Украине идет уже 368-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 25 февраля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

26 февраля

12:38 Тема повесток и мобилизации стала уже частью украинского "тик-ток фольклора".

12:27 Илон Маск назвал "переворотом" события на Майдане 2014 года.

Он употребил это слово в одной из дискуссий в твиттере. Отвечая на реплику пользователя Kanekoa (который процитировал мысль одного американского ученого-историка о том, что свержение президента Януковича стало для Путина "последней каплей"), Маск написал: "Эти выборы (2010 года - Ред.), возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был".

Под этим твитом предсказуемо разгорелась дискуссия, в которой Маску украинские комментаторы эмоционально доказывали, что Майдан - это не переворот.

12:09 Украину следует принять в НАТО сразу же после окончания войны, но не в коем случае не раньше. Такую мысль высказал новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью "Суспільному".

Именно война - главное сейчас препятствие на пути Украины в Альянс.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. После чего и встанет вопрос членства в НАТО", – объяснил Павел.

В остальном, преград для вступления Украины в НАТО он не видит. Чтобы стать членом блока, страна должна иметь с остальными его членами общие ценности и долгосрочные интересы, техническую совместимость и разделять политическую волю в этом вопросе. По мнению Павела, Украина уже "выполнила домашнее задание" по технической совместимости и полностью отвечает требованиям НАТО в вопросах ценностей и долгосрочных стратегических интересов.

12:00 Российские компании получили гораздо больше денег от продажи нефти, чем предполагалось ранее, в течение нескольких недель после введения странами Запада ценового потолка на нефтяной экспорт из РФ. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых анализирует Bloomberg.

Ключевая мысль исследования - ценовые ограничения не сокращают доходы Москвы для финансирования войны в Украине. Российская нефть продается по цене выше "потолочной", которую для нее установили в G7 (60 долларов за баррель). На самом деле, она стоила 74 доллара за баррель в течении 4 недель после введения потолка на нефть (5 декабря), сообщают ученые из Института международных финансов, Калифорнийского и Колумбийского университетов.

Предположительно нефть может продаваться выше "потолка" не на легальных танкерах, а в "сером флоте" или на российских кораблях. Впрочем, из-за смещения российской нефти в "серый рынок" даже данные таможенных перечислений могут не отражать всей реальности, предупреждает Bloomberg.

Авторы исследования призывают к разработке более строгих мер.

11:58 Беларусь готова мобилизовать в армию 1,5 млн человек в случае объявления военного положения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он заявил, что народные ополчения добявятся к мобилизованным в случае «движения страны к боевым действиям».

Отметим, что население Беларуси составляет 9,3 млн человек.

11:37 Сообщают о взрывах в Херсоне.

11:23 Владимир Зеленский составит список необходимого Украине вооружения и отправит его в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Майкла Маккола, председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США.

Встречаясь в Киеве с Макколом и четырьмя другими конгрессменами Республиканской партии, Зеленский сообщил им, что планирует отправить на рассмотрение список вооружений, в который входят и истребители F-16.

"Существует широкая двухпартийная поддержка Украины. У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности. И он предоставит список оружия, которое необходимо Украине для победы", — сказал Маккол.

CNN добавляет, что во время встречи с Зеленским конгрессмены пообещали рассмотреть список вооружений и других предметов первой необходимости.

11:17 Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал "удручающей" свою встречу с директором Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ноябре.

"Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю, отражающее собственное мнение Путина, его сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов возьмет свое", - сказал Бернс в интервью CBS.

10:59 Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется, сообщает "Укрэнерго".

Поэтому лимиты в области не спускались и отключений света не планируется. Эту оптимистическую информацию компания снабжает обычной оговоркой: "Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений".

"Укрэнерго" отмечает, что потребление по сравнению с субботой еще более уменьшилось.

Особая ситуация, как всегда в последнее время - в Одессе и Одесском районе. Вчера энергетикам удалось снизить там объем сетевых ограничений, однако в городе все еще действуют отключения по графику.

10:53 Украина не имеет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию.

Об этом gредставитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью Funke Mediengruppe.

"По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая", - сказал он.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс выразил уверенность в том, что Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений в Россию.

10:50 По состоянию на субботу, 25 февраля, российские войска оккупировали 1877 украинских населенных пунктов.

Об этом заявил Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном солидарности Германии с Украиной.

Последний раз президент озвучивал такую статистику летом. По состоянию на 2 июня под контролем РФ было 2603 населенных пункта.

10:42 Оперативное командование "Юг" дало официальный ответ на обвинения россиян в том, что Украина якобы намерена установить контроль над территорией Приднестровья.

"Громче всех "держи вора" кричит сам вор. Так и здесь происходит, что россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что границы Украины вблизи Приднестровья хорошо укреплены, и это было сделано еще до 24 февраля прошлого года.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а то, что происходит сейчас – простая школьная география говорит о том, что усиления им ждать неоткуда и какая-либо операция, воздушный десант... для них просто нереальны. Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления", - резюмировала Гуменюк.

10:33 Украинские паблики показывают, как выглядит сейчас Бахмут с высоты птичьего полета.

10:20 Цель Запада - развал и ликвидация России, заявил российский президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, Запад мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям. Русский народ, если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — "будут московиты, уральцы и другие", утверждает Путин.

Отметим, что эти слова прозвучали на следующий день после того, как президент США заявил в Варшаве, что Запад не ставит себе цель развалить или подчинить себе Россию, а миллионы россиян - "нам не враги".

То есть, Путин с этим тезисом Байдена не согласен.

09:53 Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - попали в админздание промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Также ракетный удар получил Краматорск - один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов.

09:46 Сегодня - годовщина странных событий у метро "Берестейская" в Киеве, где в ночь на 26 февраля произошла перестрелка.

Власти тогда заявили, что ликвидирована колонна вражеской техники, состоявшая из двух грузовиков, легковушек и танка.

Но на деле все оказалось несколько иначе. Перестрелка была между украинскими подразделениями, в результате чего "дружественным огнем" были убиты восемь бойцов 101-й бригады, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"26 февраля на проспекте Победы возле метро "Берестейская" неизвестное украинское подразделение по неустановленным причинам приняло за диверсантов несколько машин, в которых передвигались 8 военнослужащих и расстрелял их в упор", - сообщает Бутусов.

Все солдаты-срочники погибли, в том числе 20-летний Руслан Чумаченко и их командир, лейтенант Юрий Сирота.

ГБР, по данным Бутусова, открыло уголовное дело, но родственники погибших обеспокоены тем, что его пытаются замять и не привлекать виновных к ответственности.

Бутусов связывает инцидент с бесконтрольной раздачей оружия и потерей управления над системой обороны Киева.

"Оружие раздали без назначения компетентных командиров, отладки связи, поэтому не одна, а несколько групп наших бойцов были в нашем тылу были убиты своими. И такое происходило во многих местах", - пишет журналист.

09:19 Анализ фото и видео с фронта от американского "Института изучения войны".

1. На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 февраля, видно, как украинские силы обстреливают российскую пехоту в Джерельном в 15 километрах к западу от Сватово.

2. "Вагнер", вероятно, захватил Ягодное под Бахмутом - судя по опубликованной фотографии наемников, позирующих у въезда в поселок.

При этом до сих пор нет кадров, подтверждающих захват россиянами соседней Берховки (о чем также заявлял Пригожин).

3. Кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись в восточном Бахмуте.

4. Фотографии от 25 февраля указывают на то, что российские войска имени незначительное продвижение к юго-западу от Авдеевки и возле села Победа.

09:03 ГУР Минобороны заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной.

Его задача - "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России", - заявил замначальника ведомства Вадим Скибицкий "Немецкой волне".

Цель - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым", отметил Скибицкий.

Также он не исключил ударов по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области.

08:40 У россиян в Бахмуте за последние дни есть "ситуативные успехи". Об этом в эфире телемарафона рассказал командир роты батальона "Свобода" (Нацгвардия) Евгений Оропай.

По его словам, враг усиливает атаки с 24 февраля, и продвинулся с юга и севера Бахмута. Оропай объясняет это тем, что у россиян усилилась артиллерия.

"Враг постоянно атакует Бахмут с фронта и уничтожает все здания, которые там находятся. И понемногу начинает отжимать (территорию - Ред.), так как мы бережем свои силы и отводим наши войска на 15-20-30 метров назад, чтобы хоть как-то укрыться от артиллерийских и минометных обстрелов", - заявил военный.

При этом россиянам не дают закрепляться на захваченных территориях, нанося по ним артиллерийские и танковые удары.

Также он считает, что оборона Бахмута важна для сдерживания российских сил и подготовки контрнаступления, которое начнется "в ближайшее время".

Напомним, вчера ЧВК "Вагнер" заявила о захвате поселка Ягодное (https://t.me/stranaua/92729?single)к северо-западу от Бахмута. Генштаб этого не подтверждает.

08:20 Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений в Россию, и США "уверены" в этом, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оборудования. Мы также видим, что окончательное решение еще не принято", - заявил глава разведки телеканалу CBS News.

На вопрос журналиста, зачем Китаю ради военной помощи России рисковать тесными связями с Америкой и Европой, Бернс ответил: "Это хороший вопрос, и поэтому я очень надеюсь, что они этого не сделают".

08:07 Сводка Генштаба ВСУ на утро 26 февраля. Главное:

1. За сутки отражено более 70 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении РФ продолжает безуспешно атаковать вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар. Как сообщается, успеха не имел.

2. Россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 солдат-срочников для выполнения инженерных работ.