Подводим итоги 367-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщил, что за сутки отражены около 70 атак противника.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - отбиты атаки у Невельского, Первомайского и Марьинки.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались улучшить тактическое положение вблизи Масютовки, Невского, Белогоровки, Спорного, Федоровки а также выбить ВСУ из Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении противник провел ряд атак у Берховки, Орехово-Васильевки, Ивановского и Пивничного (бышее Кирово, к востоку от Торецка).

Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил о захвате села Ягодное на северо-западе Бахмута. По его словам, это произошло сегодня вечером. Также опубликовано фото наемников "Вагнера" у въезда в населенный пункт.

Украина этого не подтверждала. В сегодняшних сводках Ягодное не упоминается.

Но если Ягодное захвачено, то далее россиянам открывается путь к Хромово (бывшее Артемовское), через которое пролегает основная дорога снабжения украинских сил в Бахмуте. Украинские военные еще вчера сообщали, что эта дорога уже находится в зоне поражения артиллерией и минометами противника.

Кстати, сегодня появились сообщения, что в Бахмуте подорвали дамбу Северного ставка между Ягодным и Хромово (бывшее Артемовское).

Поэтому подрыв дамбы интерпретируется как попытка остановить наступление россиян на юг от Ягодного в сторону главной дороги, по которой идет снабжение гарнизона Бахмута.

Также есть ряд наблюдений о боях со стороны западных источников.

Как пишет "Институт изучения войны", кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись вблизи трассы E40 к западу от Парасковиевки. А под Угледаром, судя по фото от 23 февраля, российские силы имели незначительные успехи к северо-востоку от Никольского.

На северном фланге россияне стали использовать начиненные взрывчаткой беспилотные бронетранспортеры. Их направляют на позиции ВСУ и подрывают дистанционно. Об этом сообщают многие источники.

Вчера в своей ежедневной сводке этот факт упомянул американский "Институт изучения войны". Он сообщил, что россияне применили к северу от Кременной самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

Как сообщается, было изготовлено 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ РФ). Но, как утверждает "Институт", устройство, доехав до украинских позиций под Краснопоповкой, не взорвалось.

В тоже время, украинские военные выложили в ТикТок видео такой машины. Это был бронетранспортер МТЛБ, который приблизился к позициям ВСУ и сдетонировал. Взрывом повалило деревья в близлежащей посадке.

Российские телеграм-каналы публикуют видео неустановленного взрыва под Сватово, где, как утверждается, также взорвался аналогичный МТЛБ-"шахид". Достоверность этого видео проверке не поддается. Однако, судя по локации, речь идет о том же участке фронта, который упоминал "Институт изучения войны".

Уже второй день идут мощные обстрелы Авдеевки, причем, судя по сообщению местных пабликов, сегодня ещё более интенсивные, чем вчера.

Об авиаударе по Авдеевскому коксохимзаводу сообщает народный депутат Муса Магомедов, который ранее возглавлял это предприятие. По его информации, ранен сотрудник завода. Не исключено, что именно с этим связан мощный взрыв, который ощутили в Донецке и окрестностях сегодня ночью.

Военные перспективы

Несмотря на многочисленные прогнозы от различных украинских (и, частично, западных) спикеров, вчера, на годовщину вторжения, не произошло ни массированного ракетного удара россиян по Украине, ни начала крупномасштабного наступления армии РФ.

В целом, вчера вообще на войне не произошло ничего, чтобы выходило за рамки того формата и степени интенсивности боевых действий, в которых они ведутся в последние месяц-два.

Естественно, не факт, что на эту дату нечто особенное планировало командование воюющих армий. И, не исключено, что та же массированная ракетная атака может ещё произойти в любой другой день.

Но все же, то, что 24 февраля не сбылись угрожающие прогнозы, в какой-то степени символично с точки зрения баланса сил, который сейчас складывается на фронте и который пока не позволяет одной из сторон добиться решающего перевеса и переломить ход войны.

Но попытки переломить, конечно же, будут.

В этом контексте Байден заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлениям. "С приближением весны украинские силы занимаются защитой подконтрольных им территорий и готовятся к дополнительным контрнаступлениям", - сказал президент США.

При этом Байден допустил, что Крым Украина вернёт не сразу: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период". Отметим, что Украина настаивает на возвращении Крыма военным путем (то есть, без переходных периодов).

При этом Украина должна сама решать, чем заканчивать конфликт, добавил президент США, допустив здесь в общем-то любой вариант развития событий, если контрнаступление ВСУ будет иметь успех.

Одновременно Белый дом отказался обеспечивать такое наступление авиационной поддержкой.

"Зеленскому сейчас не нужны F-16. По мнению наших военных, сейчас нет оснований, при которых бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю. Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще РСЗО Himars. Есть вещи, в которых он нуждается сейчас для успеха этой весной и этим летом с переходом в осень", - заявил Байден в интервью телеканалу ABC News.

Ранее западные лидеры называли две причины такой позиции. Первая - длительная подготовка пилотов ВСУ, которые не успеют освоить эту технику до начала крупномасштабных событий на фронтах. А массово направлять в Украину своих пилотов страны НАТО не решаются, опасаясь перехода конфликта в фазу прямого столкновения с Россией.

Здесь же кроется и вторая причина возможной затяжки с самолетами - нежелание резко повышать уровень военной поддержки и рисковать переходом конфликта за пределы Украины.

Китайская церемония

Байден в уже цитированном интервью раскритиковал посредническую роль, которую примеряет на себя Китай в украинском конфликте.

Президент США заявил, что план Китая по мирному урегулированию в Украине "выгоден только России". А "идея о том, что Китай будет вести переговоры о результатах войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна".

Также он Байден пригрозил, что Соединенные Штаты введут санкции, если Китай будет поставлять России летальное оружие. При этом он "большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России" не ожидает.

В то же время американские СМИ излучают меньше уверенности в этом. По данным источников газеты Politico, Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников и боеприпасов. А также стрелковое оружие.

О том же пишет и Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. По их словам, "Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским силам".

Ранее Китай опровергал планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине.

То есть, американская сторона в целом не скрывает своего недовольства тем, что Китай заявил некую позицию по Украине. Но из Европы идут иные сигналы. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что едет в Китай. И назвал попытки КНР добиться мира в Украине "хорошим делом".

Макрон сообщил журналистам, что посетит Китай в начале апреля, отчасти для того, чтобы обратиться к Пекину за помощью в прекращении войны.

"Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие - это Китай уже сделал - и чтобы она прекратила свою агрессию в качестве предварительного условия для переговоров", - объяснил свое видение ситуации французский президент.

При этом ранее американские СМИ сообщали, что Париж, Берлин и Лондон призвали Киев к переговорам с Москвой, пообещав Украине взамен оборонительный союз.

Эта позиция, если она действительно имела место, перекликается с тем, что предлагает Китай. И планы Макрона посетить Пекин только добавляют интриги к новой дипломатической игре, которая с подачи китайцев начинается вокруг Украины.

Детальнее о перспективах этой игры мы писали здесь.

Кстати, на фоне инициатив Китая по Украине в Пекин отправляется и президент Беларуси Лукашенко. Он проведет там три дня - с 28 февраля по 2 марта - и встретится с Си Цзиньпином. Ранее в Москве побывал руководитель внешней политики КНР Ван И.

То есть Китай ведет активные консультации по Украине и с российской, и с европейской сторонами. Чему начали активно сопротивляться американцы.