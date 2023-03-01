После решения правительства РФ сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, стоимость основного сорта российской нефти Urals поднялась почти на 40% и приблизилась к "ценовому потолку" стран G7.

Об этом пишет Reuters.

Цена партий с отгрузкой из портов Балтийского моря в начале марта составляет около $55 за баррель, хотя в январе падала ниже $40.

Главной причиной роста цены Urals стало то, что стало больше желающих ее возить, говорят источники Reuters. "Теневой флот" России пополнился китайскими супертанкерами класса VLCС и греческими судовладельцами.

Если в январе скидки в портах Индии доходили до $20 за баррель, то теперь диапазон сместился ближе к $15 за баррель, сообщил источник Reuters.

Ранее мы писали, что нефтегазовые доходы России составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Также мы сообщали, что ЕС вывел из-под нефтяных санкций смешанную российскую нефть. Если российский нефтепродукт в третьей стране смешивается с нефтью другого происхождения, то такой нефтепродукт "больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется".