Польша снизила импорт нефти из России до 10% и в марте планирует практически полностью отказаться от поставок из РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

"В начале этого года импорт из России снизился до 10%... а в феврале-марте, по информации, которую я получаю от Orlen, будет 0%, так что цифра близка к нулю", - сказал он.

В марте прошлого года Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года. На тот момент у польской PKN Orlen был долгосрочный контракт с "Роснефтью", срок действия которого истекал в конце 2022 года, и соглашение с "Татнефтью", которое заканчивается в 2024 году.

Заявление Моравецкого прозвучало после того, как крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что Россия неожиданно прекратила поставки нефти в Польшу по северной ветке нефтепровода "Дружба". При этом PKN Orlen заявила, что воспользуется другими источниками, чтобы закрыть брешь.

По данным Bloomberg, Россия продала в обход европейских санкций миллионы баррелей нефти и ее продуктов. Их переливали с одних танкеров на другие в нейтральных водах - к примеру, у берегов Греции, а также у Северной Африки.