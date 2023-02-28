В российском городе Туапсе пишут о взрывах на нефтебазе. В соцсетях сообщают о звуках взрывов, которые разбудили людей.

Об этом пишут российские СМИ.

Власти города сообщили, что пожар был в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом не затронуты. Огонь потушен.

Ранее мы писали, что в Мариуполе сообщали о двух взрывах в районе завода имени Ильича.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе.

Кроме того, мы писали, что в Брянской области России горела нефтебаза.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.