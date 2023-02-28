Во вторник, 28 февраля, в Украине идет уже 370-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 27 февраля.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

28 февраля

07:27 В российском городе Туапсе пишут о взрывах на нефтебазе. В соцсетях сообщают о звуках взрывов, которые разбудили людей.

Власти города сообщили, что пожар был в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом не затронуты. Огонь потушен.

06:55 Сводка украинского Генштаба на утро 28 февраля.

Отражено более 60 атак российских войск за сутки.

В Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

За сутки было 8 ракетных и 32 авиаудара противника. "Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины", - добавляет Генштаб. ВСУ нанесли 4 авиационных удара и пять ракетных.