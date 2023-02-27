Подводим итоги 369-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки украинские войска отбили 81 атаку, сообщает Генштаб.

На Бахмутском направлении - вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар.

Основное внимание по-прежнему приковано к Бахмуту.

"Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное", - сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ. Сергей Череватый.

Он также заявил, что в районе Ягодного на север от Бахмута продолжаются ожесточенные бои, и "украинское командование принимает меры по недопущению продвижения врага в этом направлении".

Напомним, о захвате Ягодного "Вагнер" заявил еще на прошлой неделе, и западные источники подтвердили эту информацию.

Если она верна, то бои могут уже идти к югу от Ягодного в направлении Хромово (Артемовского), которое прикрывает дорогу на Часов Яр - единственную относительно безопасную трассу, по которой снабжается Бахмут (и то она уже простреливается россиянами, как признают украинские командиры).

По сути путь от Ягодного на юг - самый короткий путь к перерезанию этой трассы, и, вероятно, там и будут сейчас идти самые ожесточенные бои. О том, что сама тяжелая ситуация на северном направлении, говорят и украинские военные - в частности, командир с позывным Мадьяр.

Российские источники сообщают, что войска противника также движутся на запад и юго-запад от Берховки - к Дубово-Васильевке и Богдановке, что также может быть попыткой перекрытия пути в Часов Яр. А также перерезания коммуникаций севернее Часов Яра со Славянском и Краматорском с прицелом на блокирование этого города, через который идет снабжение Бахмута.

Украина этой информации не подтверждает.

Но если действительно существует вероятность взятия россиянами Хромово, это может создать чрезвычайно опасную для украинских войск в Бахмуте ситуацию, так как появится угроза их полного окружения.

Но, повторимся, пока нет четкой информации насколько россияне близки к Хромово.

В самом Бахмуте "Вагнер" заявляет о контроле микрорайона станции Ступки в северной части города и переходе боев на территорию района Ильиновка, но других подтверждений этой информации также нет .

Севернее, в Луганской области началось полномасштабное наступление, утверждает губернатор Сергей Гайдай.

"Уже идет эскалация, уже идет частично реализация полномасштабного наступление. Свезли огромное количество тяжелой техники. Много привезли новомобилизированных солдат из России. И мы видим, что последнее время идут в наступление в разных направлениях разными составами, то есть происходит зондирование слабых мест в обороне Украины", - заявил Гайдай.

По его словам, войска РФ действуют по особой тактике - множественные атаки малыми группами. То есть высокая концентрация войск не применяется.

Атака "Шахидов" и новая ракетная тактика РФ

Сегодня ночью Украину атаковали с севера 14 вражеских беспилотников. По официальной украинской информации, 11 из них было сбито. Также прозвучало три взрыва в Хмельницком, где есть двое погибших и разрушения.

Пожар в Хмельницком после обстрела

В Москве утверждают, что "поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров в Киевской области", центр ССО в Хмельницком и склад боеприпасов в Николаевской области.

Украинские власти сообщали только о прилетах в Хмельницкой области, и поражения военных объектов не подтверждали. Девять беспилотников сбили на Киевщине.

Обломки "Шахида", найденного в Киевской области

Также командование ВСУ предупреждает, что после ночной атаки "Шахидами" велика опасность крупного ракетного удара (его, впрочем, к моменту сдачи этого текста не последовало).

При этом Россия меняет тактику в применении ракет, сообщают в Главном управлении разведки.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", - заявил представитель ГУР Андрей Черняк. По его данным, у Москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при обстрелах – "Калибр", Х-101, Х-555.

В целом ракет у России еще тысячи, но они используют их гораздо больше, чем производят, считает Черняк. А старые ракеты, которые есть на вооружении РФ, не долетают из-за неисправности или имеют ограниченный радиус поражения.

"Поэтому они решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", - сообщил он.

Также в украинской разведке отмечают, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. "Вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов", - сообщили в ГУР.

Нужно отметить, что в последнее время ракетных ударов стало действительно меньше. И они, вероятно, меньше спроецированы на энергетику. По версии Украины, у РФ заканчиваются ракеты. В блогосфере же высказывается гипотеза, что идет подготовка более крупномасштабных ударов, чем ранее, для чего действительно не бесконечные запасы ракет и аккумулируются.

Также заслуживает внимания упоминание ГУР о поставках нефтепродуктов. Сейчас эту тему активно обсуждают военные телеграм-каналы. Киев получает много западной бронетехники, которую нужно заправлять.

То есть важной задачей украинского контрнаступления может стать обеспечение бесперебойных поставок топлива. И, соответственно, у россиян появляется цель активнее атаковать топливные хранилища, а задачу поражения объектов энергетики могут вынести за рамки приоритетов.

Впрочем, период успешных "топливных" ударов у россиян не факт, что наступит: с момента как российские обстрелы вызывали топливный кризис в Украине, Киев стал маскировать хранилища и перевозить топливо более мелкими партиями.

Видимо, поэтому мы видим сейчас ракетные удары, нацеленные в основном на военные объекты (или те, которые Россия называет таковыми).

Слухи о давлении Запада на Украину по поводу переговоров

Запад может оказать на Украину давление чтобы склонить к переговорам с Москвой, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте. Об этом сообщила сегодня немецкая газета Bild.

С помощью нового оружия на Западе хотят дать Украине шанс вернуть себе больше захваченных Россией территорий к осени. Но если контрнаступление провалится, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится, пишет издание со ссылкой на информацию из правительственных кругов США и Германии.

В целом эти оценки совпадают с прогнозом "Страны", который мы давали по поводу второго года войны. Мы также писали, что от успеха украинского наступления на юге Украины зависит дальнейшее развитие событий. В случае успеха Украина перевесе военные действия в Крым. Если наступление не будет успешным значительно повышается вероятность на переговоры (если к ним будет готова Росия, но об этом ниже).

Также это коррелируется с информацией, о которой писала в конце прошлой недели американская газета Wall Street Journal о том, что Германия, Франция и Германия склоняют Зеленского к переговорам с РФ в обмен на оборонный пакет после окончания войны. Позже, правда, немецкое правительство это опровергло.

Но, тем не менее, поток сообщений о том, что Запад склоняет (или собирается склонить) Украину к переговорам до освобождения территорий от российских войск, как видим, усиливается.

И, вероятно, как бы в ответ на это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что без выхода по итогам войны на границы 1991 года Украина исчезнет за несколько лет как государство.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год (вероятно, имеются в виду компромиссные Минские соглашения - Ред.). Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", - заявил он.

Что касается позиции Кремля относительно переговоров, то она пока не до конца ясно.

С одной стороны, в Москве говорят, что готовы говорить с Украину о прекращении войны, но с "учетом реалий на земле". То есть, по логике российского руководства, Киев должен согласится как минимум на перемирие по нынешней линии фронта, что будет означать фиксацию захвата Россией части украинских территорий.

С другой стороны, в Кремле все время говорят о том, что цели "спецоперации" должны быть достигнуты. В числе которых была названа, например, "демилитаризация" Украины, чего, в случае перемирия по нынешней линии фронта, очевидно, не произойдет и ВСУ сохранятся как боевая сила и в будущем будут восстанавливать и наращивать свой потенциал за счет западной помощи.

Впрочем, вероятно, в реальности действия России будут определяться ее военными возможностями и экономическим состоянием. Сможет ли армия РФ со своей стороны начать масштабное наступление и как себя будет чувствовать российская экономика в условиях санкционного давления.

Если на фронте возникнет тупик и ни украинские войска не смогут прорвать фронт, ни российские, тогда вероятность переговоров, естественно повысится.

Вероятно, поэтому Россия пока довольно осторожно комментирует мирный план Китая, который, как известно, предусматривает немедленное перемирие (то есть, остановку войны на нынешней стадии).

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный план Китая по Украине "заслуживает пристального внимания", но добавил, что "в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло".

"Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", - заявил Песков.

Впрочем, это не означает, что китайский план будет отброшен Россией. Для нее он ценен тем, что в мире выдвинута первая крупная альтернатива мирному плану Зеленского, под которым подписался Запад (и который предусматривает де-факто капитуляцию РФ).

Если страны, которые не присоединились к санкциям против РФ, поддержат китайскую инициативу, формальных противников плана Зеленского в мире станет больше. Сегодня этот план уже поддержала Венгрия.

Но в конечном итоге, как писалось выше, согласие или не согласие и Украины, и России с этим планом будет, в первую очередь, определяться ситуацией на поле боя.