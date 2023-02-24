Германия, Франция и Великобритания предлагают оборонный пакт между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией, даже если Москва продолжит оккупацию украинской территории.

Об этом заявили представители правительств трех стран, сообщает The Wall Street Journal.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, которое предоставит Украине гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны.

По словам французских, немецких и британских официальных лиц, Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ дать правительству Украины стимул начать переговоры с Россией.

Официальные лица осторожно заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

Но публичная риторика скрывает углубляющиеся частные сомнения политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать россиян с востока Украины и из Крыма, которые Россия контролирует с 2014 года, а также веру в то, что Запад может помочь сохранять военные усилия так долго, особенно если конфликт зайдет в тупик, говорят официальные лица трех стран.

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить. Но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться довольно долго, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит в то, что они смогут вернуть Крым", — заявил высокопоставленный французский чиновник.

Между тем сейчас мир обсуждает китайские предложения по поводу мирного урегулирования конфликта в Украине.

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