В Мариуполе сообщают о двух взрывах в районе завода имени Ильича
Мариупольский горсовет сообщает о двух взрывах в городе в районе завода имени Ильича.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба горсовета в среду, 22 февраля.
"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича", - говорится в сообщени.
Назначенные РФ "власти" Мариуполя об этом пока не заявляют.
Вчера также сообщалось о взрывах в городе. Назначенные россиянами "власти" заявляли, что речь шла о работе ПВО.
Однако горсовет Мариуполя заявлял о прилётах по складам с топливом и по расположениям российских частей.
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