Полицейский из Мариуполя Олег Неборак встретился со своей овчаркой, которая жила в оккупации, путешествовала по Европе и спустя девять месяцев вернулась в семью.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Олег Неборак, возглавлявший отдел превенции полиции Донецкой области, вместе с коллегами помогал людям эвакуироваться, доставлял продукты и лекарства в районы, куда из-за обстрелов добраться было очень тяжело, противодействовал мародерству. Семья правоохранителя тоже оставалась в Мариуполе. Чтобы выжить под постоянными обстрелами, его родным приходилось переезжать с одного места на другое.

День 8 марта полицейскому запомнился навсегда.

"Мы с коллегами привезли людям лекарства и гуманитарную помощь в драмтеатр. А тут одна бабушка цветы продает. Я думаю, куплю цветы, подарю жене. А вокруг бомбят, все взрывается, снаряды летают. И когда я подъезжаю, то вижу что-то горящее, понимаю, что это наш дом. Взрывной волной вырвало ворота. И мой пес Бен испугался и убежал. Мы его искали, но не нашли", - вспоминает Неборак.

После эвакуации из Мариуполя полицейский не прекращал поиски питомца. Благодаря помощи волонтеров, пес проехал более 3 тысяч километров и, наконец, оказался дома.

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