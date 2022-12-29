В Киеве бездомная собака несколько остановок бежала за маршруткой, чтобы еще раз встретиться с парнем, который погладил ее на остановке. Он сел в маршрутку и уехал, а собака еще долго бежала за автобусом, выглядывая на каждой остановке пассажира, который обратил на нее внимание.

Об этой трогательной истории рассказал фотограф Сергей Жерехов, который ехал в той же маршрутке и стал свидетелем удивительной привязанности собаки к случайному человеку, который проявил к ней добро и ласку.

Теперь зооактивисты из общественной организации URSA ищут эту собаку, чтобы взять ее под опеку, а в будущем - найти ей дом и любящих хозяев.

"Сегодня мы с моей коллегой Еленой Мачинской объездили весь район Радужный - искали эту собаку на остановках, во дворах, спрашивали у прохожих, но пока результата ноль. Поэтому мы обращаемся ко всем небезразличным людям: если вы увидели эту собаку и знаете, где она находится, пожалуйста, напишите нам на страничку общественной организации URSA. Если мы все вместе найдём эту собаку, дорогие киевляне, это будет история о настоящем новогоднем чуде", - говорит активистка Ярослава Коба.

Маршрут, по которому видели эту собаку - от остановки на ж/м Радужный до Авторынка на бул. Перова (Левый берег Киева). Скорее всего, дальше маршрутка поехала до м. Левобережная. Из особых примет - у собаки желтая клипса на ухе.

Вот видео, запечатлевшее эту историю.

Ранее сообщалось, что в Купянске спасатели освободили собаку из-под завалов аптеки.

Также мы публиковали фото собак из Краматорска, ожидающих в очереди еду от волонтеров.