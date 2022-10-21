Гендиректор World Central Kitchen Нейт Мук опубликовал фотографию собак из Краматорска, ожидающих в очереди еду от волонтеров.

Снимок появился в Твиттере Мука.

"Никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления животных. Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть", - написал он.

World Central Kitchen - некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся организацией питания после стихийных бедствий, во время войн и прочих катаклизмов.

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