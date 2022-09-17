Глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул на вечернем брифинге объяснил покраснение воды в реке Ингулец.

"Кровавый" окрас проявился в результате попадания в реку одной из составляющих железной руды - оксида железа.

"Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас - "красную воду". Потому что отсыпка плотин ведется, в том числе, и гематитом. Ничего страшного - через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит - это неорганическая составляющая Fe2O3, оксид железа. И никаких проблем не несет", - заявил Вилкул.

Покраснение воды началось после недавней ракетной атаки по дамбе Карачуновского водохранилища под Кривым Рогом.

После удара 14 сентября по дамбе в Кривой Рог хлынула вода. Утечка на месте удара составляла 100 кубометров в секунду. Сообщалось, что местами уровень воды поднялся до двух метров.

Медики начали раздавать жителям Кривого Рога препараты для обеззараживания воды в колодцах, чтобы избежать кишечных инфекций.

Чтобы избежать разлива Ингульца решили взорвать поврежденную дамбу. Два взрыва при содействии ГосЧС произошли в районе жилого массива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.

Позже уровень воды в реке Ингулец начал падать и местами снизился до одного метра.