В Мариуполе продолжается снос домов, поврежденных во время штурма города весной 2022 года.

Такой вывод можно сделать, судя по фото и видео, опубликованным в Telegram-каналах Донбасса.

Большая часть домов, видимо, не подлежат восстановлению.

Ранее мы писали, что в Мариуполе после отступления россиян из Херсона возросло количество российских войск.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году российские военные начали строить линию обороны вокруг Мариуполя. Устанавливаются противотанковые бетонные пирамидки в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливается направление с севера в сторону села Старый Крым.

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