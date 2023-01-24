Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин сменил руководство оккупированного Мариуполя.

"Указом" Пушилина от 22 января снят "глава администрации" города Константин Иващенко (в 2020 году был избран депутатом горсовета Мариуполя).

Вместо него назначен Олег Моргун, который возглавлял в т.н. "ДНР" Новоазовский район.

Как писала "Страна", в конце 2022 года близ Мариуполя обнаружили более 10 000 новых могил.

Ранее СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.