Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о смерти назначенного в апреле россиянами т.н "мэра" Мариуполя Константина Иващенко.

Об этом Андрющенко написал в своем телеграм-канале.

"Первый гауляйтер Мариуполя Иващенко уж поет на палубе крейсера "Москва" в хоре Кобзона" - написал Андрющенко.

Других сообщений или подтверждений о смерти Иващенко пока не поступало.

Напомним, Иващенко был назначен "мэром" в апреле, а в конце января был уволен. Его место занял бывший "глава" Новоазовского района Олег Моргун.

Напомним, что в конце 2022 года близ Мариуполя обнаружили более 10 000 новых могил.

Ранее СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.