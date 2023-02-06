В районе Бердянска прогремели мощные взрывы. Их слышали даже в Мариуполе
Днем в понедельник, 6 февраля, в районе Бердянска произошли сильные взрывы.
Об этом сообщили в местной военной администрации, пишет "Суспильне".
"В настоящее время известно, что было три взрыва. Два - вроде бы, сработало вражеское ПВО. Один - своей цели достиг", - заявила глава администрации Виктория Галицина.
Местные паблики пишут, что взрывы были настолько мощные, что их слышали даже в Мариуполе.
"У меня штукатурка посыпалась и чуть шкафы не попадали", - говорят местные жители.
В украинских пабликах появилась информация о поражении позиций РФ в Донецкой и Запорожской областей с помощью авиации. А российские СМИ заявляют, что это самолет переходил на сверхзвуковую скорость.
Ранее сообщалось, что в Бердянске пытались взорвать "главу администрации Бердянского района".
Также мы писали, что в оккупированном Бердянске в результате покушения был тяжело ранен местный коллаборант.
Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны.
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