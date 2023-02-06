Днем в понедельник, 6 февраля, в районе Бердянска произошли сильные взрывы.

Об этом сообщили в местной военной администрации, пишет "Суспильне".

"В настоящее время известно, что было три взрыва. Два - вроде бы, сработало вражеское ПВО. Один - своей цели достиг", - заявила глава администрации Виктория Галицина.

Местные паблики пишут, что взрывы были настолько мощные, что их слышали даже в Мариуполе.

"У меня штукатурка посыпалась и чуть шкафы не попадали", - говорят местные жители.

В украинских пабликах появилась информация о поражении позиций РФ в Донецкой и Запорожской областей с помощью авиации. А российские СМИ заявляют, что это самолет переходил на сверхзвуковую скорость.

Ранее сообщалось, что в Бердянске пытались взорвать "главу администрации Бердянского района".

Также мы писали, что в оккупированном Бердянске в результате покушения был тяжело ранен местный коллаборант.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны.

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