В РФ сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налет беспилотников
В РФ заявляют, что нефтебазу в городе Туапсе атаковали два беспилотника, начиненные взрывчаткой. Они повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.
Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным паблика, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар потушили через 20 минут.
Официальных подтверждений версии с беспилотниками нет.
Напомним, власти Туапсе сообщили, что пожар был в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом не затронуты. Огонь потушен.
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