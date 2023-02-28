В РФ заявляют, что нефтебазу в городе Туапсе атаковали два беспилотника, начиненные взрывчаткой. Они повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.

Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным паблика, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар потушили через 20 минут.

Официальных подтверждений версии с беспилотниками нет.

Напомним, власти Туапсе сообщили, что пожар был в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом не затронуты. Огонь потушен.

Ранее мы писали, что в Мариуполе сообщали о двух взрывах в районе завода имени Ильича.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе.

Кроме того, мы писали, что в Брянской области России горела нефтебаза.

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