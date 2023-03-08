Россия и Индия из-за санкций совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах, чем "подрывают его многолетнее господство".

Об этом пишет Reuters.

Индия расплачивается с Россией за поставляемую в больших количествах нефть дирхамом (валюта ОАЭ) и российским рублем.

При этом Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а РФ после вторжения в Украину и европейских санкций стала ее ведущим поставщиком.

Для России же Индия стала главным покупателем нефти.

Торговля нефтью с Индией является примером перехода к другим валютам расчёта помимо доллара, который может оказаться устойчивым, пишет Reuters.

Заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат заявила, что санкции в отношении России могут подорвать доминирование доллара, поощряя создание небольших торговых блоков с использованием других валют.

"Доллар останется основной мировой валютой даже в этих условиях, но фрагментация, безусловно, вполне возможна", - сказала она.

Помимо России, напряженность между Китаем и Западом также подрывает нормы глобальной торговли, в которой доминируют доллар.

Россия владеет частью своих валютных резервов в юанях, в то время как Китай сократил свои запасы в долларах, а Владимир Путин заявил в сентябре, что Москва согласилась продавать газ в Китай за юань и рубли вместо доллара.

Напомним, после введения Евросоюзом потолка цен, Индия стала покупать российскую нефть почти в два раза дешевле.

По данным агентства Bloomberg, доходы России в феврале от продажи нефти и газа упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.