Норвегия получила рекордный доход от газа и нефти в 2022 году в размере 1 457 миллиардов крон, или около 131 миллиарда евро.

Об этом сообщает статистический институт SSB.

"Это, безусловно, самый высокий показатель за всю историю статистических наблюдений", — указано в отчете института.

Показатель за 2022 год в три раза превышает показатель 2021 года и является рекордно высоким для страны. Норвегия выиграла от резкого роста цен на природный газ, которые достигли пика прошлым летом. Доходы норвежского государства от нефти и газа формируются за счет налогов на нефтяные компании, его прямых долей в нефтегазовых месторождениях и инфраструктуре, а также дивидендов от энергетического гиганта Equinor, в котором ему принадлежит 67%.

Исключительный рост обусловлен не только ростом стоимости газа, но и войной в Украине, из-за которой Европа стала отказываться от российского голубого топлива, а его крупнейшим поставщиком оказалась Норвегия. Скандинавская страна даже получила клеймо "спекулянта на войне".

Ранее сообщалось, что доходы РФ от экспорта нефти и газа благодаря западным санкциям снизились на 40%.

Также мы писали, что Норвегия стала основным поставщиком газа в Европе вместо России.