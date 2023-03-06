Цена газа в Европе на биржевых торгах сегодня опускалась почти до 450 долларов за 1 тысячу куб. м впервые с конца июля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее снижение цены за день составляет более 6%.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $457 за 1 тыс. куб. м.

Снижение цены газа происходит на фоне достаточно теплой погоды в регионе в текущем отопительном сезоне, несмотря на некоторое похолодание на этой и следующей неделе.

Также сообщается, что запасы в ПХГ ЕС находятся на историческом максимуме для этого времени года. В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 59,24% (на 21,17 % выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 64,32 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что потребление газа в Евросоюзе в августе-январе снизилось на 19,3% по сравнению с пятилетним средним значением. При этом в Финляндии потребление упало на 57,3%, в Литве - на 47,9%, в Швеции - на 40,2%.

Кроме того, доходы России в феврале от продажи нефти и газа упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Налоговые поступления от нефти и газа в феврале упали на 46% по сравнению с прошлым годом - до 6,91 млрд долларов.