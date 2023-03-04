Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности - с достаточными запасами угля и газа.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, сообщают в пресс-службе Министерства энергетики.

По словам Галущенко, с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре страны осуществлено 31 воздушную атаку, из которых 14 массированные ракетные удары и 17 - групповые атаки дронов-камикадзе. Из-этого в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности, а в наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 80% абонентов.

Тем не менее, отметил министр, украинские энергетики смогли сохранить целостность энергосистемы.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом - по состоянию на 3 февраля 2023 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тысяч тонн. Это на 375 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)", - пояснил Галущенко.

Министр добавил, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. В частности проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые уместно восстанавливать, осуществляется восстановление системы передачи и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в следующем отопительном сезоне энергетические объекты, в частности распределительные сети, будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности.

Также "Страна" рассказывала, что недавно в Минэнерго заявили, что лимиты потребления света в Украине больше могут не понадобиться.