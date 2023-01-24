Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украине имеется достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать и завершить текущий отопительный сезон в нормальном режиме.

Об этом заявил премьер-министр в ходе заседания правительства.

"У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах - почти 1,2 млн тонн угля", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что 23 января Кабмин принял распоряжение, которым разрешил компании "Нафтогаз Украины" привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро на импорт дополнительных объемов газа.

Напомним, в "ДТЭК Энерго" сообщили, что Украина уже прошла половину сложного отопительного сезона и пройдет и вторую.

Также мы писали, что отключения света в Украине будут происходить до конца отопительного сезона.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

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