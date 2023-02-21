Потребление газа в Евросоюзе в августе-январе снизилось на 19,3% по сравнению с пятилетним средним значением.

Об этом сообщает европейское статистическое бюро Евростат.

При этом в Финляндии потребление упало на 57,3%, в Литве - на 47,9%, в Швеции - на 40,2%.

Как сообщалось, параллельно цены на газ в Европе опустились до минимума за 17 месяцев. Котировки газовых контрактов в минувшую пятницу опустились ниже 560 долларов за тысячу кубов, что является самым низким значением за 17 месяцев.

Цены упали более чем на 80% от своего августовского пика, когда котировки подскочили до 3,5 тысячи долларов в результате ограничений поставок из России в Европу. Перекрытие газовых потоков со стороны РФ вызвало опасения, что Европе будет сложно заполнить газовые хранилища и пройти отопительный сезон.

Однако относительно мягкая погода, усилия по сокращению энергопотребления и значительный приток сжиженного природного газа из США и Катара снимают остроту проблемы.

Также в этом году в Евросоюзе впервые альтернативные энергоисточники опередили газ в производстве электроэнергии.