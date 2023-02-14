Группа кредиторов не желает давать отсрочку на долг "Нафтогаза" и отклонила предложение энергетической компании о реструктуризации.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь о выплате основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

Группа кредиторов считает, что компания способна произвести платежи, сообщил источник издания.

У группы достаточно влияния, чтобы помешать "Нафтогазу" получить поддержку 75% кредиторов, необходимых для одобрения реструктуризации, сообщил он.

Группа кредиторов представила собственный план, учитывающий финансовое состояние "Нафтогаза", а также "законные опасения относительно его необходимости полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру".

Напомним, прошлым летом "Нафтогаз" сообщил держателям своих еврооблигаций о дефолте и неплатежах по обязательствам.

Также мы писали о том, что после дефолта "Нафтогаза" на Западе заговорили об угрозе дефолта Украины.

Мы подробно разбирались, что значит дефолт "Нафтогаза" и грозит ли банкротство всей Украине.