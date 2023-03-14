Министерство нефти и газа Индии опровергло сообщение о присоединении к потолку цен на российскую нефть.

Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что Индия не подписывала соглашения с западными странами о введении ценового ограничения на нефть из России.

Он добавил, что власти страны не обязаны покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийские чиновники якобы попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Между тем Индия резко нарастила закупки российской нефти с весны 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки "токсичного" энергоносителя. В результате в январе 2023 года на эту страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта.

Напомним, в декабре прошлого года Евросоюз принял решение о введении потолка цен на российскую нефть. Мы приводили детали этого соглашения.