Представители Минфина США встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что представители рынка "с осторожностью относились" к поставкам нефти из России после введения ценовых ограничений на российские энергоносители.

"Нас активно призывают американцы... вновь приступить к перевозке нефти", – заявил один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, как Россия обходит нефтяные санкции "в промышленных масштабах".

Спустя год после отказа крупных западных фирм от торговли, отгрузки и страховки нефти, "таинственные пришельцы начали помогать продавать нефть", при том "многие никогда не имели дело с этим товаром раньше".

"Вместо того, чтобы исчезнуть, серый рынок готов расшириться, когда будет введен следующий набор санкций", - говорится в материале The Economist.

также стало известно, что в мире растет флот таинственных танкеров, готовых облегчить экспорт российской нефти.

"Инсайдеры отрасли оценивают размер этого "теневого" флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров. И цифры продолжают расти", – сообщил телеканал CNN.