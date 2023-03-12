Индия поддержала потолок цен на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству азиатской страны.

Как утверждает агентство, индийские чиновники подробно обсуждали вопрос об антироссийских санкциях с коллегами из стран "Большой семерки" в кулуарах саммита G20, который проходил в Дели в начале марта.

После этого банкам страны и трейдерам было дано указание придерживаться ограничений в рамках санкций.

"Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы. Обязательство Индии - придерживаться предельных цен и продолжать покупать сырую нефть у Москвы - появилось на фоне опасений, что будущие потоки могут временно сократиться после того, как финансисты, опасающиеся нарушения санкций, потребовали более подробной информации о закупках", - говорится в публикации.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и активно закупает энергоресурсы у России.

На днях агентство Bloomberg писало о том, что цены на российскую нефть и топливо начинают расти по мере расширения пула крупных покупателей из Китая и Индии.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть был установлен в размере 60 долларов за баррель.

Ранее агентство сообщало, что еще один торговый партнер Москвы - Турция - официально запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта.