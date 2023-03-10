Турция официально запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, правительство приказало прекратить транзит подсанкционных товаров через Турцию с 1 марта. Такое решение связано с расширением Евросоюзом санкций против России.

"Система оформления грузов в Турции просто перестала работать", - сказала совладелица московской компании по доставке, таможенным и общим грузовым перевозкам, работающая через Турцию, пишет Bloomberg.

Накануне российские издания сообщили, что таможенная система Турции начала блокировать оформление доставки санкционных грузов в Россию. Предполагается, что решение турецкой таможни связано с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, 25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Ужесточены запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным.

Ранее мы писали, что Россия успешно обходит санкции Евросоюза и G7, чтобы покупать электронику, необходимую для производства оружия.