ЕС принял десятый пакет санкций против России, в черные списки занесен 121 человек.

Об этом сообщил Верховный представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Также в новом пакете содержатся "значительные новые экспортно-импортные ограничения, запрет российских пропагандистских каналов".

Также в санкционном пакете ужесточаются запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным (антенны, краны и т.д.).

"Список предметов ограниченного использования, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России, теперь будет включать дополнительные новые электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружения, извлеченных на поле боя, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, а также конкретные редкие земные материалы, электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры", - указывается на сайте ЕС.

Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались для войны в Украине, в том числе против гражданской инфраструктуры.

Вводятся дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих, по данным ЕС, значительный доход России, таких, как асфальт и синтетический каучук.

Ограничена возможность для граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктур и организаций ЕС.

Три российских банка были добавлены в список юрлиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов.

Напомним, что накануне Евросоюз ужесточил санкции против России. Сообщалось, что в новый пакет войдут более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну.

При этом Евросоюз не мог несколько дней подряд согласовать эти санкции. Польша настаивала на более жестких санкциях в отношении импорта российского каучука. По мнению Варшавы, предложенные ограничения - в частности, от Италии - включают исключения и переходные периоды, из-за чего санкции на практике не будут иметь должного эффекта.

Ранее Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей.