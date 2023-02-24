Страны Евросоюза третий день подряд не могут согласовать десятый пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседников агентства, страны сбиты с толку тем, что Польша, активнее всех выступающая за санкции, рискует своими действиями сорвать принятие нового пакета ограничений в годовщину вторжения РФ в Украину.

По данным агентства, Польша настаивает на более жестких санкциях в отношении импорта российского каучука. По мнению Варшавы, предложенные ограничения - в частности, от Италии - включают исключения и переходные периоды, из-за чего санкции на практике не будут иметь должного эффекта.

Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ. Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций.

Тем временем сегодня США ввели санкции против российского оператора захваченной Запорожской АЭС, десятков чиновников и телеведущей Ольги Скабеевой.