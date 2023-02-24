США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы.

Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Экономика некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам", - сообщил он журналистам.

Кирби добавил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями в Украине.

Летом издание The Wall Street Journal писало, что план по уничтожению экономики России санкциями потерпел крах. Россия устояла. Более того, страны Запада получили в ответ громадные экономические проблемы. По данным издания, наибольшие потери понесут Германия, Франция и Италия. Одновременно ВВП в России упадет гораздо меньше 8-10%, о которых ранее сообщали специалисты.

А соцопрос в ФРГ показал, что почти половина немцев считают, что санкции против России больше вредят их собственной стране, чем Москве.