Падение оказалось не катастрофическим. Фото: Минфин

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году снизился на 2,1%. Такую статистику приводит Росстат.

"Объем ВВП России за 2022 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 151455,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 г. составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%", - сказано на сайте российского ведомства.

Такое снижение значительно меньше, чем первоначальные прогнозы, сделанные экспертами вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Так, Всемирный банк в апреле 2022 года предполагал, что падение ВВП составит 11,2%, а Банк России - что примерно 8–10%.

Одним из факторов того, что экономика РФ упала меньше, чем предполагалось, стала хорошая конъюнктура на мировых рынках относительно основных экспортных товаров России.

Скриншот с сайта Росстата

Ранее "Страна" сообщала, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года оказалось на уровне 30,4% (±2%). Это худший результат за всю историю Украины, однако несколько лучше предыдущего прогноза правительства в 32%.

Тем временем в Беларуси заявили о необычайно высоком росте экономики по итогам минувшего года. Минэкономики страны утверждает, что их ВВП вырос на 7% за прошлогодние 11 месяцев.

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