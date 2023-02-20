Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году снизился на 2,1%. Такую статистику приводит Росстат.

"Объем ВВП России за 2022 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 151455,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 г. составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%", - сказано на сайте российского ведомства.

Такое снижение значительно меньше, чем первоначальные прогнозы, сделанные экспертами вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Так, Всемирный банк в апреле 2022 года предполагал, что падение ВВП составит 11,2%, а Банк России - что примерно 8–10%.

Одним из факторов того, что экономика РФ упала меньше, чем предполагалось, стала хорошая конъюнктура на мировых рынках относительно основных экспортных товаров России.

Ранее "Страна" сообщала, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года оказалось на уровне 30,4% (±2%). Это худший результат за всю историю Украины, однако несколько лучше предыдущего прогноза правительства в 32%.

Тем временем в Беларуси заявили о необычайно высоком росте экономики по итогам минувшего года. Минэкономики страны утверждает, что их ВВП вырос на 7% за прошлогодние 11 месяцев.