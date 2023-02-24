США вводят санкции против российской компании, которая взяла на себя управление Запорожской атомной станцией. Речь об акционерном обществе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", зарегистрированной в Москве на ул. Ферганская, 25.

Информация об этом появилась в списке введенных сегодня санкций США, опубликованном на сайте Минфина США.

Всего Госдеп ввел санкции в отношении более 50 высокопоставленных российских чиновников, включая членов кабинета министров и десятки губернаторов и глав регионов.

Также теперь под санкциями США Олег Романенко, который был назначен руководить Запорожской атомной электростанцией Украины после того, как она была захвачена.

Кроме того, вводятся санкции и визовые ограничения в отношении более чем 1200 российских военнослужащих.

В числе попавших под санкции - российская телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее сообщалось, что США готовят ограничения для обходящих антироссийские санкции китайских компаний.

Напомним, что сегодня также Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против РФ. В списки попали политики, военные, предприятия.

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