Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции, наложенные на спортсменов России и Беларуси в связи с войной в Украине.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МОК.

"МОК наложил беспрецедентные санкции на российские и белорусские государства и правительства, которые несут единоличную ответственность за эту войну: не проводились международные спортивные мероприятия в России и Беларуси; отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных чиновников, аккредитованных на международные спортивные мероприятия. Эти санкции были введены в феврале 2022 года, а затем дополнительно усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе", - отмечается в заявлении МОК.

В комитете также подтвердили солидарность с украинскими спортсменами, которые изо дня в день сталкиваются с невероятными трудностями.

"В настоящее время, когда война бурлит уже больше года, все Олимпийское движение намерено помогать украинским спортсменам всеми возможными способами, ведь мы все хотим видеть сильную команду Национального олимпийского комитета Украины на Олимпийских играх в Париже в 2024 году и Зимних Олимпийских играх", - подчеркнули в МОК.

Как писала "Страна", более 30 стран призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

При этом МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.