Более 30 стран, в том числе Великобритания, США, Франция и Германия, заявили о своей постоянной поддержке запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, пока продолжается война в Украине.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Страны опубликовали совместное заявление, в котором изложили свою озабоченность в связи с недавними предложениями Международного олимпийского комитета, в которых говорится, что изучается путь, позволяющий российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм 2024 года.

"Существуют серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами. Пока работающая модель "нейтралитета" не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к соревнованиям", - говорится в обращении.

Также в нем указывается, что "существуют явные опасения по поводу прочных связей и связей между российскими спортсменами и российскими военными".

Страны, подписавшие заявления заявляют, что МОК должен рассмотреть вопросы, указанные всеми странами, и пересмотреть свое предложение, а Россия и Беларусь могут проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, прекратив начатую ими войну.

"Поддержка Франции как страны-хозяйки Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже и Греции как страны рождения Олимпийских игр имеет большое значение. Его (заявление - Ред.) также подписали хозяйка Олимпийских игр 2021 года Япония, Италия, которая примет у себя зимние Олимпийские игры 2026 года, и хозяева летних Олимпийских игр 2028 года, США", - сообщает правительство Британии.

Напомним, ранее МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.

Также мы писали о том, что Варшава готова бойкотировать МОК, если к Олимпиаде допустят спортсменов из РФ.