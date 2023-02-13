Международный олимпийский комитет "настоятельно рекомендовал" коалиции стран, выступающей против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов к Играм 2024 года.

Об этом пишет Spiegel.

Издание сообщает, что глава МОК Томас Бах недоволен заявлениями этих стран, подрывающими его позицию.

Ранее сообщалось, что олимпийские комитеты 35 стран готовы поддержать позицию Украины, требующей не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в парижской Олимпиаде.

Однако МОК продолжает придерживаться своей позиции по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос не должен зависеть от позиций правительств стран.

Также глава МОК заявил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ.

Отметим, что в МОК входят более 200 олимпийских комитетов, в том числе 190 – стран-членов ООН.

Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.