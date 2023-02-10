Группа из 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция выступили за недопуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

Об этом сообщает министерство спорта Литвы.

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее в МОК заявляли, что подавляющее большинство стран не поддерживает позицию Украины по бойкоту Олимпиады в случае выступления на ней российских спортсменов под нейтральным флагом.

В МОК заявили, что российских и белорусских спортсменов могут допустить к олимпиаде, но под нейтральным флагом.

Напомним, президент Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

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Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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