Команда Великобритании с высокой вероятностью откажется от идеи бойкота летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска россиян и белорусов.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации источника, спортсмены готовы принять позицию Международного олимпийского комитета, несмотря на негативную реакцию британских властей.

Напомним, недавно в США заявляли, что они не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, если они не представляют свою страну.

Ранее мы писали, что Международный олимпийский комитет разрешил представителям России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при условии, что они не будут уличены в активной поддержке войны в Украине.

При этом организаторы летних Олимпийских игр-2024 заявили, что будут следовать ранее объявленному Международным олимпийским комитетом плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.