Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк продолжил начатую президентом Владимиром Зеленским критику МОК за мысли о возвращении российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры-2024.

"МОК предлагает миру пропаганду насилия, массовых убийств, разрушений. Именно поэтому он настаивает на том, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях как настоящие "послы смерти"… Спорт не существует вне политики – спорт продвигает ее. Таким образом, МОК продвигает антигуманную политику России", - написал Подоляк в Твиттере.

Напомним, в МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в следующем году. По словам глава МОК Томаса Баха, отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

При этом Украина грозит отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

А президент Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

На конец 2022 года санкции МОК не позволяли сборным России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.