Международный олимпийский комитет продолжает придерживаться своей позиции по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Глава МОК Томас Бах заявил, что участие представителей России и Беларуси не должно зависеть от позиций правительств стран, пишет Der Spiegel.

Так Бах отреагировал на призыв министров 35-ти стран, которые выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде.

"Правительства не должны решать, кто и в каких соревнованиях может принимать участие, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том виде, какими мы их знаем", - заявил Бах.

Бах также подчеркнул, что МОК разделяет "горе и человеческие страдания" украинских спортсменов и прилагает значительные усилия, чтобы помочь им.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

В МОК заявляли, что подавляющее большинство стран не поддерживает позицию Украины по бойкоту Олимпиады в случае выступления на ней российских спортсменов под нейтральным флагом.